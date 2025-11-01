Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Sputnik, Urusi imetangaza kuwa vikosi vya Ukraine, haswa Brigedi ya 71 na Kikosi cha 225 cha Kushambulia, vimepata hasara kubwa ya wafanyakazi na vifaa wakati wa mashambulizi mfululizo katika mhimili wa "Sumy".

Kulingana na ripoti hii, Huduma ya Usalama ya Shirikisho la Urusi (FSB) ilisisitiza kwamba vikosi vya brigedi na kikosi cha kushambulia vilivyotajwa vimeangamizwa karibu kabisa katika mashambulizi haya mabaya.

Hapo awali, vikosi vya Kikosi cha 225 viliwekwa ili kufanya shambulio la kukabiliana dhidi ya vikosi vya Urusi, ambapo 80% ya wanajeshi wao walipoteza maisha wakati wa mashambulizi haya, na wale waliobaki waliacha nafasi zao.

Vikosi vya Urusi vimeunda eneo salama huko Sumy; hatua hii ilichukuliwa, kulingana na Rais wa Urusi, kufuatia shambulio la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk.