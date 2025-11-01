Zaidi ya Mashahidi na Majeruhi 800 Wakati wa Usitishaji Mapigano huko Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Ma'an, Shirika la Ufuatiliaji wa Haki za Kibinadamu la Ulaya-Mediterania (Euro-Med Human Rights Monitor) lilitangaza kuwa utawala wa Kizayuni unaendelea kufanya uhalifu wa mauaji ya halaiki (genocide) dhidi ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza, kiasi kwamba tangu kuanza kutumika kwa usitishaji mapigano katika eneo hilo, kwa wastani zaidi ya Wapalestina 10 wameuawa kila siku.

Kulingana na ripoti hii, katika kipindi kinachojulikana kama utekelezaji wa "usitishaji mapigano" katika Ukanda wa Gaza, angalau Wapalestina 219, wakiwemo watoto 85, wameuawa, na 600 wengine wamejeruhiwa. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa utawala wa Kizayuni haujaacha uhalifu wa mauaji yaliyolengwa ya Wapalestina.

Katika kipindi hiki, utawala wa Kizayuni ulifanya mawimbi mawili makubwa ya mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza tarehe 19 na 29 Oktoba, ambapo Wapalestina 47, wakiwemo watoto 20, waliuawa wakati wa wimbi la kwanza, na Wapalestina 110, wakiwemo watoto 46, wakati wa wimbi la pili.

Kwa kuongezea, kurusha risasi, mashambulizi ya mizinga na uharibifu mkubwa wa nyumba za Wapalestina katika Ukanda wa Gaza unaendelea.