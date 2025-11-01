Al-Akhbar: Shinikizo Kuu la Marekani dhidi ya Lebanon kutekeleza "Utaratibu wa Kunyang'anya Silaha"

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, Marekani hivi karibuni imeweka shinikizo kubwa kwa Lebanon kutekeleza utaratibu wa kunyang'anya silaha za upinzani, huku ikiiacha wazi kabisa mikono ya upande wa Kizayuni.

Kulingana na vyanzo vya habari, Wamarekani waliwaambia maafisa wa Kiarabu waziwazi kwamba hawawezi kuweka shinikizo zaidi kwa utawala wa Kizayuni. Jibu hili lilitolewa kujibu ombi la waombezi wa Kiarabu la kusitisha operesheni za uhasama za utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon.

Al-Akhbar linaongeza kuwa Marekani inakubaliana na simulizi ya utawala wa Kizayuni, iwe Lebanon au Syria, na sasa pia inakubaliana na uvamizi wa utawala wa Kizayuni huko Gaza. Badala yake, Washington inawaomba waombezi wa Kiarabu kuharakisha makubaliano ya kisiasa kati ya Tel Aviv na nchi jirani na Palestina inayokaliwa.

Katika muktadha huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kumteua afisa maalum wa kuratibu wajumbe wake wote katika eneo hilo. Afisa huyo amewaomba Steve Witkoff, Tom Barrack, na wawakilishi wengine wa Marekani, wakiwemo Morgan Ortagus, kuwasilisha ripoti za kina kuhusu kile wanachofanya, si zaidi ya katikati ya mwezi ujao, ili uratibu unaohitajika kuhusu ripoti hizo ufanyike na utawala wa Kizayuni.

Al-Akhbar linaongeza kuwa Wamarekani wanaamini kwamba mradi Lebanon inakataa kuingia katika mazungumzo ya moja kwa moja ya kisiasa na utawala wa Kizayuni, Washington haiwezi kuishawishi Tel Aviv kusitisha operesheni zake za kijeshi. Kulingana na vyanzo hivyo hivyo, shinikizo kali la sasa kwa Lebanon litaongezeka.

Katika muktadha huo huo, baadhi ya vyanzo vya rais vilidai kwamba "Lebanon na Hizbullah zimekubali ushiriki wa raia katika kamati ya utaratibu." Bila shaka, uvumi huu pia unatafsiriwa kama sehemu ya "aina mpya ya shinikizo." Wakati huo huo, vyanzo vilivyo karibu na Joseph Aoun vimekanusha hili na kusisitiza kwamba habari hizi zimetungwa.

Duru za kisiasa nchini Lebanon zilitangaza kwamba nchi hiyo imekubali kanuni ya mazungumzo, na viongozi wake wameonyesha utayari wao wa kanuni ya mazungumzo kulingana na mfumo wa zamani.

Duru zingine zilisistiza kwa Al-Akhbar kwamba Ortagus, wakati wa ziara yake kwa viongozi wa Lebanon, alipokea idhini yao ya awali ya kumteua mwakilishi wa kiraia kama mtaalamu kutoka kwa kila mmoja wao ili kujiunga na kamati ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, kwa masharti ya kusitisha mapigano.