UNIFIL: Israeli imevunja makubaliano ya kusitisha mapigano ya Lebanon mara 9,400

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Xinhua, Kikosi cha Muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon (UNIFIL) jana kilitoa ripoti ikisema kwamba tangu kusitishwa kwa mapigano na Hizbullah ya Lebanon takriban mwaka mmoja uliopita, wameandikisha zaidi ya visa 9,400 vya uvamizi wa Israeli.

Tilak Pokharel, msemaji wa UNIFIL, alionya kwamba hali katika mpaka bado ni tete, na akaliambia shirika la habari la Xinhua: "Tangu makubaliano ya kusitisha uhasama mwezi Novemba mwaka jana, UNIFIL imeandikisha karibu uvunjifu 7,000 wa anga na shughuli zaidi ya 2,400 kaskazini mwa Mstari wa Bluu kwenye mpaka kati ya Lebanon na Israeli."

Pokharel aliendelea: "Hali ni tete, na kuna haja ya haraka ya kuzuia ongezeko lolote zaidi."

Alisema UNIFIL iko tayari kuunga mkono pande zote katika kudumisha Azimio la 1701 (la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa), akiongeza kuwa uvamizi unaoendelea unatishia na kudhoofisha maendeleo yaliyopatikana na pande hizo kuelekea kurejesha utulivu.

Afisa huyo wa UNIFIL alifafanua kuwa jeshi la Lebanon, kwa msaada wa UNIFIL, limepangwa upya katika zaidi ya vituo 120 vya kudumu katika eneo la mpaka kusini mwa Lebanon.

Kulingana na Pokharel, huku mwisho wa utume wa UNIFIL ukikaribia mwishoni mwa 2026, mwelekeo wake unaendelea kuwa katika kudumisha utulivu kando ya Mstari wa Bluu, kuunga mkono jeshi la Lebanon na kupelekwa kwake kusini, na kusaidia katika kupanua mamlaka ya serikali ya Lebanon katika eneo hili nyeti.