Lengo la Trump si amani, bali ni maslahi katika nchi za Kiislamu

Kulingana na shirika la habari la Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna, Ali Akbar Velayati, mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi, aliandika kwenye akaunti yake ya X: Lengo la Trump kukataa uvunjaji wa usitishaji vita na utawala wa Kizayuni wauaji wa watoto huko Gaza si kudumisha amani. Badala yake, anatafuta kuondoa vikwazo vya kuanza kutumika kwa mikataba yake ya kifedha na nchi za Kiislamu na kutumia utajiri wao iwezekanavyo.

Katika ujumbe huu alibainisha: Onyesho la Sharm El-Sheikh pia lilifanywa katika muktadha huo huo.