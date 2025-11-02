Ghalibaf: Kila makubaliano ya kimataifa lazima yapelekwe Bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa ABNA, Mehdi Kouchakzadeh, katika kikao cha wazi cha leo (Jumapili, tarehe 2 Novemba) cha Baraza la Ushauri la Kiislamu (Majlis), alieleza katika onyo la mdomo: Siku chache zilizopita, Iran ilisaini Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Kupambana na Uhalifu wa Mtandaoni, ambapo Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Masuala ya Bunge aliniambia kwa njia ya simu kwamba kusaini huko hakumaanishi kusaini ambako kunatulazimisha kuzingatia masharti ya mkataba huu, lakini je, kuanzishwa kwake katika jamii na kuchapishwa kwake kwenye tovuti na mashirika rasmi ya habari ya serikali kunamaanisha nini?

Mbunge wa watu wa Tehran katika Baraza la Ushauri la Kiislamu aliendelea: Kwa bahati mbaya, njia mbaya inaingia nchini, ambayo ni kutozingatia sheria, hata Katiba; kutozingatia huku kulianza na majadiliano juu ya vigezo vya kuajiri watu katika nyadhifa nyeti na kuliendelea katika majadiliano mengine.

Alisema: Sasa mambo yamefika mahali ambapo wanatangaza kwa uwazi kabisa na hadharani kwamba tumejiunga na mkataba fulani wa kimataifa na Bunge halina habari yoyote.

Kouchakzadeh alisisitiza: Bwana Ghalibaf! Lazima utetee heshima ya Bunge, ina maana gani kwamba mkataba unasainiwa na wawakilishi wanaambiwa kwamba saini hii si ya msingi? Kama Spika wa Bunge, lazima uzuie vitendo hivi.

Mohammad Bagher Ghalibaf akijibu onyo la mbunge huyu, alisema: Ni wajibu wa wabunge wote kufuata na kuzuia mkataba wowote unaofungwa nje ya nchi bila idhini ya Bunge, lakini nyote jihadharini kwamba mkataba unafungwa kwanza na upande mwingine na kisha makubaliano yake hupelekwa Bungeni kwa ajili ya kuidhinishwa. Nitafuatilia suala hili.