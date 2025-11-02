Kusimamishwa kwa Mkataba Mkubwa Zaidi wa Gesi Kati ya Misri na Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Shahab, Eli Cohen, Waziri wa Nishati wa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni, alitangaza kuwa Tel Aviv inapinga kukamilika kwa mkataba huo mkubwa wa gesi na Misri kwa sababu za kisiasa na kiuchumi. Alisisitiza kwamba hatasaini makubaliano ya kuuza gesi nje kabla ya maslahi ya usalama ya Israel kuhakikishwa.

Vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilidai kuwa Marekani inashinikiza utawala wa Kizayuni kukamilisha mkataba huu. Gazeti la Israel Hayom lilitangaza katika muktadha huu kwamba kampuni kubwa ya nishati ya Marekani, "Chevron", ambayo inasimamia uwanja wa gesi, inashinikiza Israel kuidhinisha makubaliano haya.

Waangalizi wanaamini kwamba utawala wa Kizayuni unatumia suala la gesi kushinikiza Misri ili kuiadhibu nchi hiyo kwa kushiriki katika makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza pamoja na Misri na Uturuki.