Mwangalizi wa Haki za Binadamu: Israel Yaendelea na Mauaji ya Kimbari huko Gaza Licha ya Kusitisha Mapigano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Shahab, Euro-Med Human Rights Monitor, lilitoa taarifa likitangaza kuwa utawala wa Kizayuni, baada ya kusitishwa kwa mapigano huko Gaza, bado unaendelea kutekeleza uhalifu wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza, ingawa kwa kelele chache na mbinu mpya.

Taarifa hiyo inaongeza kuwa tangu kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano Oktoba 10 mwaka jana, utawala wa Kizayuni umechukua sera ya mashambulizi ya hatua kwa hatua na unatumia mashambulizi ya mabomu yaliyotawanyika badala ya wimbi kubwa la mauaji ya kimbari.

Kulingana na ripoti hiyo, tangu kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, jeshi la Kizayuni limeua Wapalestina 219, wakiwemo watoto 85, na kujeruhi zaidi ya 600, huku likirekodi wastani wa mauaji ya zaidi ya Wapalestina 10 kwa siku na kujeruhi karibu watu 30.

Mwangalizi wa Haki za Binadamu anaongeza kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni lilifanya mawimbi mawili makubwa ya mashambulizi dhidi ya Gaza katika kipindi hiki, la kwanza lilikuwa Oktoba 19, ambalo lilisababisha kifo cha Wapalestina 47, na la pili lilikuwa Oktoba 28 na 29, ambapo Wapalestina 110 walikufa.