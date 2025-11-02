Mwanachama wa Muungano wa Kisiasa wa Iraq: Jibu Letu kwa Uchokozi wa Israel Litakuwa Lenye Kuangamiza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Maalomah, Issam Shakir, mwanachama wa Muungano wa Mfumo wa Uratibu, alisisitiza kwamba uchokozi wowote kutoka kwa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iraq utakabiliwa na jibu lenye kuangamiza.

Aliongeza: Baghdad haitawahi kulegalega katika kutetea mamlaka na maslahi ya kitaifa ya Iraq. Tetesi za vyombo vya habari kuhusu kulengwa kwa nchi hii zinaonyesha kuwepo kwa mipango miovu ya kufunika usalama wa Iraq, na hatuwezi kunyamaza mbele ya vitendo hivi.

Shakir alifafanua: Tunapaswa kuungana, na msimamo mmoja unapaswa kuchukuliwa dhidi ya harakati hizi na vikundi vyote vya kisiasa na taasisi za usalama. Uchokozi wowote dhidi ya Iraq utakabiliwa na majibu ambayo matokeo yake hayatapunguzwa tu kwa mipaka ya nchi yetu bali yataenea katika eneo lote. Ikulu ya White House inapaswa kufahamu hatari za kuunga mkono baadhi ya pande bila masharti.