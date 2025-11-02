Magendo ya Mafuta ya Iraq na Magenge ya Kimarekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Maalomah, Mohammad Al-Dhari, mchambuzi wa kisiasa wa Iraq, alisisitiza kwamba kampuni za Kimarekani zilizofanya mikataba ya mafuta na Mkoa wa Kurdistan nchini Iraq si chochote ila ni magenge ya magendo ya bidhaa za mafuta.

Aliongeza: Kampuni hizi zinazoitwa hivyo kwa njia isiyo halali zinasafirisha mafuta kutoka Mkoa wa Kurdistan nchini Iraq na kuyauza katika masoko ya dunia.

Al-Dhari alifafanua: Wizara ya Mafuta ya Iraq iliwataka wawakilishi wa kampuni hizi za Kimarekani kufanya mkutano kuhusu mikataba hiyo iliyotajwa, lakini walikataa kwa sababu zilizo wazi kabisa.

Alisema: Hapo awali OPEC ilikuwa imeonya kuhusu mchakato wa magendo ya bidhaa za mafuta kutoka Mkoa wa Kurdistan nchini Iraq kwa kiwango cha mapipa 200,000 kwa siku.

Inafaa kutajwa kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, hivi karibuni, katika matamshi yanayoonyesha zaidi asili ya ukoloni ya nchi hiyo, alisema: Iraq ina mafuta mengi sana hivi kwamba hawajui la kufanya nayo!