Obama: Hali ya Marekani ni Mbaya Sana / Trump na Familia Yake Wamekuwa Tajiri Zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Yaum, Barack Obama, Rais wa zamani wa Marekani, alisema wakati wa hotuba huko New Jersey kumuunga mkono mgombea wa Kidemokrasia katika eneo hilo: "Hali imekuwa mbaya zaidi wakati wa Trump na watu wa kawaida wamekuwa maskini zaidi."

Aliongeza: "Hii inatokea wakati watu wa karibu na Trump wamekuwa matajiri zaidi, na anajaribu kugeuza umakini wa watu kutoka kwenye matatizo yao."

Obama aliendelea: "Tunaona upuuzi huu wote kila siku kwenye habari, nadharia za njama, video za ajabu za Trump akiwa amevaa taji na kutupa kinyesi kwa waandamanaji. Vitendo hivi vyote vinafanywa ili kugeuza umakini wenu kutoka kwenye ukweli kwamba hali yenu haijaboreka. Kila siku huko Marekani ni Halloween."

Alisema: "Sio kwamba hatukutarajia hali hii; lakini hatukutarajia iwe mbaya kiasi hiki. Nilikuwa nimeonya hapo awali. Watu walimpigia kura Trump kwa sababu ya hali mbaya ya kiuchumi, lakini hali ilizidi kuwa mbaya na imekuwa bora tu kwa Trump na familia yake. Gharama za matibabu nchini Marekani zitaongezeka mara mbili au tatu."