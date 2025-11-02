Majibu ya Nigeria kwa Vitisho vya Donald Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, serikali ya Nigeria, kujibu vitisho vya hivi karibuni vya Rais wa Marekani Donald Trump, ilitangaza kuwa itaendelea na juhudi zake katika kupambana na itikadi kali. Matamshi haya yalikuja baada ya Donald Trump kuishutumu Nigeria kwa kutishia Wakristo na kwa kisingizio hiki, kuiweka nchi hiyo kwenye orodha ya uangalizi maalum.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria ilitoa taarifa ikitangaza: "Serikali ya Shirikisho la Nigeria itaendelea kuwatetea raia wote, bila kujali kabila, imani au dini."

Taarifa hiyo iliongeza kuwa Nigeria ni nchi ya kidini ambayo inaheshimu imani, uvumilivu, utofauti na ujumuishaji, kwa mujibu wa miongozo ya utaratibu wa kimataifa.

Siku ya Ijumaa, Trump alitangaza kwamba Nigeria, mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta barani Afrika na nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu, imewekwa kwenye orodha ya "Nchi zenye Wasiwasi Maalum" zinazokiuka uhuru wa kidini, pamoja na nchi kama China, Myanmar, Korea Kaskazini, Urusi, na Pakistan.

Trump aliwahi kuiweka Nigeria kwenye orodha hii wakati wa muhula wake wa kwanza wa urais, lakini mrithi wake wa Kidemokrasia, Joe Biden, aliiacha kutoka kwenye orodha hii mwaka 2021.

Trump aliandika katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii: "Ukristo nchini Nigeria unakabiliwa na tishio la kuwepo. Maelfu ya Wakristo wanauawa na Waislamu wenye msimamo mkali wanahusika na mauaji haya."

Nigeria ina zaidi ya makundi 200 ya kikabila ambayo yanajumuisha Ukristo, Uislamu na dini nyingine za jadi. Nigeria imeshuhudia wimbi kubwa la vurugu kwa muda mrefu, hasa dhidi ya Washia, na ukandamizaji huu haukuwahi kukabiliwa na upinzani kutoka kwa serikali mbalimbali za Marekani.