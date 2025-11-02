  1. Home
Tahadhari ya Madaktari Wasiokuwa na Mipaka kuhusu hatima ya makumi ya maelfu ya raia nchini Sudan

2 Novemba 2025 - 13:46
News ID: 1745682
Source: ABNA
Katikati ya mauaji yanayoendelea katika mji wa El Fasher nchini Sudan, shirika la Madaktari Wasiokuwa na Mipaka (Médecins Sans Frontières, MSF) limeonya kuhusu hatari zinazowatishia makumi ya maelfu ya raia katika eneo hilo.

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al Mayadeen, Madaktari Wasiokuwa na Mipaka walionya kuhusu hatari zinazowakabili makumi ya maelfu ya raia waliokimbia makazi yao huko El Fasher baada ya shambulio la Kikosi cha Msaada wa Haraka (Rapid Support Forces, RSF) katika eneo hilo.

Kulingana na ripoti hii, katikati ya mauaji yanayoendelea nchini Sudan na kuzuiliwa kwa raia kufikia maeneo salama, shirika la Madaktari Wasiokuwa na Mipaka limeelezea wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya makumi ya maelfu ya raia wa Sudan katika mji wa El Fasher.

Shirika hilo liliongeza kuwa picha mpya zilizopigwa na satelaiti zinaonyesha matukio ya kutisha ya mauaji ya halaiki kaskazini mwa Darfur.

Umoja wa Mataifa pia umetangaza kwamba zaidi ya watu 65,000 wamelazimika kukimbia kutoka mji wa El Fasher tangu Jumapili iliyopita; wakati huo huo, makumi ya maelfu ya watu bado wamekwama ndani ya mji huo. Kabla ya shambulio hilo, angalau watu 260,000 waliishi katika mji huo.

