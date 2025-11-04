  1. Home
Maduro Akijibu Vitisho vya Marekani: Tuko Katika Mawasiliano na Urusi

4 Novemba 2025 - 14:30
News ID: 1746526
Source: ABNA
Rais wa Venezuela alizungumzia mawasiliano ya nchi hiyo na Urusi kutokana na vitisho vya Marekani vya kupenda vita.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Al-Youm, Nicolás Maduro, Rais wa Venezuela, katika mahojiano ya televisheni akijibu vitisho vinavyoongezeka vya Marekani dhidi ya nchi hiyo, alisema: "Tuko katika mawasiliano ya kila siku na serikali ya Urusi kuhusu masuala yote."

Aliongeza: "Mawasiliano yetu na Urusi yanajumuisha sekta zote kuu, kutoka viwanda na teknolojia hadi uchumi na masuala ya kijeshi. Ushirikiano huu unategemea heshima na maslahi ya pande zote."

Maduro alifafanua: "Urusi ni dola kubwa ya kimataifa na wakati huo huo inaweza kujenga mahusiano ya heshima na nchi, ikiwemo Venezuela."

Kuhusu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kuhusu utayari wa Moscow kujibu maombi ya Caracas kutokana na vitisho vya sasa, alisema: "Hiyo ni kweli. Ndivyo inavyopaswa kuwa: utulivu, uaminifu, na udugu."

