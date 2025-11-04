Maduro Akijibu Vitisho vya Marekani: Tuko Katika Mawasiliano na Urusi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Al-Youm, Nicolás Maduro, Rais wa Venezuela, katika mahojiano ya televisheni akijibu vitisho vinavyoongezeka vya Marekani dhidi ya nchi hiyo, alisema: "Tuko katika mawasiliano ya kila siku na serikali ya Urusi kuhusu masuala yote."

Aliongeza: "Mawasiliano yetu na Urusi yanajumuisha sekta zote kuu, kutoka viwanda na teknolojia hadi uchumi na masuala ya kijeshi. Ushirikiano huu unategemea heshima na maslahi ya pande zote."

Maduro alifafanua: "Urusi ni dola kubwa ya kimataifa na wakati huo huo inaweza kujenga mahusiano ya heshima na nchi, ikiwemo Venezuela."

Kuhusu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kuhusu utayari wa Moscow kujibu maombi ya Caracas kutokana na vitisho vya sasa, alisema: "Hiyo ni kweli. Ndivyo inavyopaswa kuwa: utulivu, uaminifu, na udugu."