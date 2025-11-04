Majibu ya Umoja wa Mataifa kwa Vitisho vya Trump vya Kupenda Vita

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Sputnik, Farhan Haq, Naibu Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alizitaka nchi zote wanachama katika shirika hilo zijiepushe na vurugu au vitisho dhidi ya nchi zingine.

Matamshi haya ya Farhan Haq yanajiri kama jibu kwa misimamo ya kupenda vita ya Rais wa Marekani, Donald Trump, dhidi ya Nigeria kwa kisingizio cha kuwatetea Wakristo.

Aliongeza: "Msimamo wetu wa msingi ni kwamba nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa lazima zifanye kazi kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikiwemo Mkataba wa Shirika hili. Nchi hizi hazipaswi kutumia vitisho na nguvu dhidi ya nchi zingine. Umoja wa Mataifa uko tayari kuendelea kutoa msaada wake kwa juhudi za Nigeria za kutatua tatizo la vurugu kwa mizizi katika nchi hiyo."

Hapo awali, Nigeria, ikitangaza upinzani wake dhidi ya vitisho vya Trump, ilisisitiza kwamba uhamilifu wowote wa aina hiyo hautakubalika na utategemea ripoti za kupotosha kuhusu mateso ya Wakristo.