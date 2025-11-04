Zahran Mamdani: Trump Afadhali Atumie Pesa kwa Chakula cha Watu Badala ya Ukumbi wa Kucheza

Kulingana na shirika la habari la Abna, Zahran Mamdani, mgombea wa Kidemokrasia katika uchaguzi wa Meya wa New York, alisisitiza katika mahojiano na CNN kwamba Trump na Musk wanamuunga mkono Andrew Cuomo kwa sababu atakuwa kama kikaragosi mikononi mwao.

Aliongeza: "Wakazi wa New York hawataki kumwona mtu katika jengo la Meya ambaye anatekeleza mipango ya Trump na anamwiga."

Mamdani alifafanua: "Dola milioni 300 zinazotumika kujenga ukumbi wa kucheza katika Ikulu ya White House zinaweza kufadhili gharama za Mpango wa Msaada wa Chakula kwa Walipa Kodi 100,000 wa New York. Hii inatokea wakati ambapo Trump anajaribu kufanya iwe vigumu kwa Wamarekani kununua chakula."

Alisema: "Trump hana haki ya kuamua ni jiji au jimbo gani linastahili kupokea bajeti yake. Tunapigania kupata kiasi hiki cha fedha."

Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kupunguza msaada wa kifedha wa Shirikisho uliotengwa kwa Jiji la New York iwapo mgombea wa Kiislamu wa Kidemokrasia, Zahran Mamdani, atashinda uchaguzi wa Meya.