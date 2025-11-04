Vyombo vya Habari vya Kizayuni: Nguvu za Hezbollah Zinaongezeka kwa Kasi

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Kipalestina la Shihab, mwandishi wa chaneli ya Kiebrania "Kan" alikiri kwamba tathmini za Tel Aviv zinaonyesha kuwa nguvu za Hezbollah zinaongezeka kwa kasi katika wiki za hivi karibuni.

Alieleza kwamba maafisa wakuu wa Kizayuni wanaamini kuwa Hezbollah imefanikiwa kujenga upya miundombinu yake ya kijeshi, hasa katika maeneo ambayo inayadhibiti.

Gazeti la Kizayuni la "Haaretz" pia liliripoti kuhusu juhudi zinazoongezeka za Hezbollah kujijenga upya na kuandika kwamba Hezbollah inafanya kazi kwa bidii kujenga upya vikosi vyake, hasa kaskazini mwa Mto Litani.

Ripoti hii ya Kizayuni inadai kwamba idara ya ujasusi ya jeshi katika wiki za hivi karibuni ilionya kwamba Hezbollah inajaribu kwa dhati kurejesha uwezo wake wa kijeshi na nafasi yake.

Tangazo la vyombo vya habari vya Kizayuni kuhusu kuongezeka kwa nguvu za Hezbollah ya Lebanon, ingawa linaweza kuwa maandalizi ya shambulio jipya linalowezekana la utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, limekuwa likitamkwa mara kwa mara na maafisa wa Hezbollah kwamba chama hicho kimepitia uharibifu uliosababishwa na operesheni za Pager na ushahidi wa makamanda wake, na kurejesha mizani ya kuzuia dhidi ya utawala wa Kizayuni.