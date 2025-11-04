Mwandishi wa Kizayuni: Dalili 5 za Kuanguka kwa Israel; Tunaelekea kwenye Sirkasi ya Kisiasa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Quds, Daniel Haklali, mtaalamu wa Kizayuni katika sheria za kikatiba na jinai, alichapisha makala kwenye tovuti ya Kizayuni ya "Times of Israel" akichunguza "dalili za uharibifu wa utawala wa Kizayuni" na kuandika kwamba baraza la mawaziri la sasa la mrengo wa kulia linaelekea kwenye uharibifu kamili kutokana na uhalifu wake dhidi ya Wapalestina na kuongezeka kwa kuanguka kwa ndani katika taasisi za Kizayuni.

Haklali alieleza kuwa dalili ya kwanza ya haya ni mauaji ya kila siku yanayofanywa na jeshi la uvamizi katika Ukanda wa Gaza. Alieleza kuwa zaidi ya Wapalestina mia moja, wakiwemo watoto na watoto wachanga, wameuawa (wamekuwa mashahidi) katika siku za hivi karibuni [baada ya kusitisha mapigano Gaza] kufuatia mashambulizi makali ya mabomu.

Akidharau ripoti za vyombo vya habari vya Kizayuni kuhusu "kuuawa kwa magaidi zaidi ya mia moja," aliandika: "Je, watoto na watoto wachanga wamekuwa magaidi?"

Dalili ya pili ya uharibifu huu, kulingana na Haklali, ni kitendo cha vyombo vya habari vya Kizayuni kuficha maovu ambayo Wapalestina wanayapata huko Gaza. Vyombo hivi vya habari vinahalalisha mauaji ya raia huko Gaza kwa kupuuza ukweli kwa makusudi na hata kuupotosha.

Alisisitiza kwamba vyombo vya habari hivyo hivyo vinaficha uhalifu wa kikatili wa kila siku dhidi ya familia za Kipalestina, wachungaji, na waokota mizeituni huko Ukingo wa Magharibi, wakati askari wa "jeshi la Israel lisilo na maadili" wanashirikiana na walowezi au wanakuwa washirika katika uhalifu wao kwa kunyamaza kwao.

Haklali alieleza kuwa dalili ya tatu ya uharibifu katika maeneo yanayokaliwa ni kuanzishwa kwa usumbufu wa makusudi katika mfumo wa mahakama, kwa sababu mashine ya propaganda ya Netanyahu imegeuza maisha ya mashahidi wanaompinga katika mchakato wa kesi kuwa jehanamu. Wakati huo huo, anajaribu kubadilisha mwenendo wa mahakama kwa mashahidi wa uwongo. Alitaja upotoshaji huu wa kimfumo kama sehemu ya mfumo uliofisidi unaodhoofisha uhuru wa mfumo wa mahakama wa utawala wa Kizayuni na kukanyaga utawala wa sheria.

Alitaja dalili ya nne kama kuendelea kwa kuanguka kwa taasisi za baraza la mawaziri kupitia sheria fisadi ambazo zinalenga kuunda udikteta na kumlinda Netanyahu kutokana na mashtaka.

Alionya kwamba Israel inaelekea kwenye "sirkasi ya kisiasa na kisheria" ambayo itaondoa mizani yote. Hali hii inaendelea na uteuzi wa Mwanasheria Mkuu "wa kuonyesha" na dhaifu ili kusimamisha mchakato wa kesi unaoendelea.

Mwandishi huyu wa Kizayuni aliongeza kuwa dalili ya tano ni kukamilisha utawala wa Netanyahu juu ya mamlaka ya utendaji na sheria, na kukamilisha utawala wake kamili juu ya mfumo wa mahakama.

Alieleza wazi kwamba Knesset (Bunge) ijayo itawapa wanasiasa mamlaka kamili katika kuteua majaji wa Mahakama Kuu, jambo ambalo linamaanisha kwamba Netanyahu hataondolewa na atabaki madarakani hadi 2026.

Haklali alimalizia kwa kuandika kwamba kinachotokea sio mzaha, bali ni ukweli unaoelekea kwenye janga. Aliongeza kuwa maafa huko Gaza na Ukingo wa Magharibi na kuanguka kwa Tel Aviv kutokana na udikteta, vinaunda "mchanganyiko wa maafa".