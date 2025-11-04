Uhalifu wa Kinyama wa Tel Aviv Kuzuia Utambulisho wa Mashahidi wa Kipalestina

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Shihab, Munir al-Barsh, Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya katika Ukanda wa Gaza, alisisitiza kwamba Hospitali ya Nasser huko Khan Younis jana ilipokea miili ya wafungwa wengine 45 wa Kipalestina, na jumla ya miili iliyobadilishwa na utawala wa Kizayuni imefikia 270.

Aliongeza kuwa dalili za mateso pia zilionekana kwenye miili ya mashahidi hawa, na nyuso zao zilichomwa kwa makusudi ili zisitambulike. Viungo vya ndani vya miili hii vilikatwa-katwa kinyama kiasi kwamba haiwezekani kabisa kuelezea.

Al-Barsh alisema: "Inawezekanaje kwa wale wanaozungumza juu ya haki na sheria kukaa kimya mbele ya matukio haya? Mashirika ya haki za binadamu yako wapi?"

Hapo awali pia, alama za minyororo ya tanki na kamba za kunyongea zilionekana kwenye miili ya mashahidi wa Kipalestina ambayo utawala wa Kizayuni ulikuwa umerudisha.