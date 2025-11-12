Shirika la Ujasusi la IRGC: Mtandao wa Kupinga Usalama wa Marekani na Israel Umeangushwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Shirika la Ujasusi la IRGC limesema katika taarifa: Kupitia hatua zilizochukuliwa na Shirika la Ujasusi la IRGC, mtandao wa kupinga usalama ndani ya nchi, ukiongozwa na huduma za ujasusi za Marekani na Israel, ulitambuliwa na kuvunjwa baada ya vipindi kadhaa vya ufuatiliaji, uchunguzi, na hatua zingine za kijasusi.

Taarifa hiyo ilisisitiza: Serikali ya Kizayuni, kama nguvu mbadala ya Marekani katika eneo, baada ya kushindwa kwake katika vita vya siku 12, imeelekeza sera na mipango yake katika kuvuruga usalama wa umma, labda kwa dhana yake, inaweza kulipa kisasi cha kushindwa kwake kwa aibu katika uwanja wa kijeshi.

Katika sehemu nyingine ya taarifa ya Shirika la Ujasusi la IRGC, imeelezwa: Katika muktadha huu, serikali hiyo ilikuwa imeunda mtandao wa watu waliopotoshwa na wasaliti wa nchi, kwa ajili ya kuvuruga usalama wa nchi mwishoni mwa vuli 1404 (kalenda ya Irani). Kwa neema ya Mungu na kwa uangalifu wa Walinzi Wasiojulikana wa Imamu wa Zama katika Shirika la Ujasusi la IRGC, wanachama wa mtandao huu waliingia kwenye mtego wa kijasusi na kukamatwa.

Mwishoni mwa taarifa hiyo, ikisisitiza kuwa operesheni hii ilifanyika kwa uratibu katika idadi ya majimbo na kwamba seli zinazohusiana na utawala wa Kizayuni ambazo zilikuwa zikifuata hatua za uvunjifu wa usalama zilipigwa, ilitangazwa: Ripoti na habari za ziada kuhusu mtandao huu zitatolewa baadaye kwa taifa tukufu la Irani.