  1. Home
  2. service
  3. Habari za Iran

Larijani: Iran Haina Uhasi wa Asili na Magharibi

12 Novemba 2025 - 09:53
News ID: 1749549
Source: ABNA
Larijani: Iran Haina Uhasi wa Asili na Magharibi

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa aliandika: Viongozi wa Iran hawakuwa na uhasama wa asili na Magharibi; bali ilikuwa ni tabia ya kisiasa na kiusalama ya Magharibi ndiyo iliyosababisha ushirikiano kuingia katika mgogoro.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwa lugha ya Kiingereza: “Baada ya mapinduzi, sera ya Iran ililenga katika kulinda maslahi ya kitaifa na si ushirikiano na Magharibi kwa gharama yoyote. Hata hivyo, Magharibi ilibaki kuwa mshirika wa kiuchumi wa Iran kwa miaka mingi.

Viongozi wa Iran hawakuwa na uhasama wa asili na Magharibi; bali ilikuwa ni tabia ya kisiasa na kiusalama ya Magharibi ndiyo iliyosababisha ushirikiano kuingia katika mgogoro.”

Your Comment

You are replying to: .
captcha