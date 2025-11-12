Larijani: Iran Haina Uhasi wa Asili na Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kwa lugha ya Kiingereza: “Baada ya mapinduzi, sera ya Iran ililenga katika kulinda maslahi ya kitaifa na si ushirikiano na Magharibi kwa gharama yoyote. Hata hivyo, Magharibi ilibaki kuwa mshirika wa kiuchumi wa Iran kwa miaka mingi.

Viongozi wa Iran hawakuwa na uhasama wa asili na Magharibi; bali ilikuwa ni tabia ya kisiasa na kiusalama ya Magharibi ndiyo iliyosababisha ushirikiano kuingia katika mgogoro.”