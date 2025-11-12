Kukemea Kitendo cha Kigaidi nchini Pakistan

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, alikemea vikali kitendo cha kigaidi mbele ya jengo la mahakama huko Islamabad, Pakistan, ambacho kilipelekea kuuawa na kujeruhiwa kwa idadi ya watu.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akitoa pole kwa watu na serikali ya Pakistan, hasa familia za waliofariki, aliomba kwa Mwenyezi Mungu kuwapa majeruhi wa tukio hilo uponyaji na afya.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akirejea msimamo wa kimsingi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kulaani vikali aina zote na udhihirisho wa ugaidi na itikadi kali za vurugu, alisisitiza umuhimu wa kupambana na kung'oa mizizi ya janga baya la ugaidi, ikiwa ni pamoja na kupitia kuimarisha ushirikiano wa kikanda.