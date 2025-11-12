UNICEF: Israeli Inazuia Kuingizwa kwa Chanjo na Maziwa ya Unga Kwenye Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Urusi "Sputnik", Shirika la Watoto la Umoja wa Mataifa (UNICEF) lilitangaza kuwa utawala wa Kizayuni unazuia kuingizwa kwa mahitaji muhimu kwenye Ukanda wa Gaza, ambapo muhimu zaidi ni chanjo na chupa za maziwa ya unga kwa watoto wachanga.

UNICEF ilifafanua kuwa shirika hilo linakabiliwa na changamoto kubwa kuingiza sindano milioni 1.6 na majokofu maalum ya jua kwa ajili ya kuhifadhi chanjo za watoto.

Shirika hilo liliongeza kuwa bidhaa hizi zimekuwa zikingoja kibali cha kuingia tangu mwezi Agosti wa mwaka huu.

UNICEF ilitangaza kuwa operesheni kubwa ya kuwapa watoto chanjo bado inaendelea chini ya hali ya usitishaji vita dhaifu huko Gaza.

Kwa upande mwingine, shirika la habari la Sama la Palestina, likinukuu Wizara ya Afya ya eneo hilo, pia lilitangaza kuwa hadi sasa, kesi 6,000 za kukatwa viungo zimerekodiwa katika Ukanda wa Gaza, ambazo zote zinahitaji mipango ya haraka na ya muda mrefu ya ukarabati.

Wizara iliongeza kuwa uhaba wa vifaa vya matibabu na vifaa vya usaidizi umeongeza matatizo kwa majeruhi waliokatwa viungo.

Wizara hiyo pia iliripoti kwamba takriban asilimia 25 ya jumla ya kesi hizi zinahusiana na watoto na asilimia 12.7 zinahusiana na wanawake.