Kuongezeka kwa Vitisho na Mashambulizi dhidi ya Washia nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Maalouma, Shawq Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya Syria, alisisitiza kuwa Washia katika eneo la Sayyida Zainab (a.s.) kusini mwa Damascus wanakabiliwa na vitisho na mashambulizi yanayoongezeka, huku idadi ya Husayniyyah zao (vituo vya maombolezo) zikichomwa moto.

Aliongeza kuwa wakazi wa eneo hilo wanatishiwa moja kwa moja. Washia wa Iraq na ulimwengu wanapaswa kuja kuwasaidia Washia wa Syria katika hatua hii nyeti. Waalawi wamesimama pamoja na Washia dhidi ya uhalifu huu wa utawala wa Julani.

Hapo awali pia iliripotiwa kwamba kuongezeka kwa mvutano wa kimadhehebu katika viunga vya Damascus na eneo la Zainabiyah (Sayyida Zainab), kufuatia matamshi ya uchochezi ya imamu mmoja wa msikiti katika eneo la mji wa Al-Hujeira, kulisababisha kuenea kwa uchochezi wa wazi dhidi ya Washia katika eneo la Zainabiyah. Kuhusiana na hili, maandamano yalifanyika mjini Damascus yakitaka kufukuzwa kwa Washia wa Zainabiyah.