Jihad ya Kiislamu: Tumejitolea Kuwalinda Wafungwa Dhidi ya Ufisadi wa Wazayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Palestina Shahab, harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina, ikijibu kupitishwa kwa rasimu ya awali ya sheria ya kunyong'onda wafungwa wa Kipalestina katika magereza ya utawala wa Kizayuni katika Bunge (Knesset) la utawala huo, ilisisitiza kuwa hatua hii, baada ya kuwatuhumu wafungwa wa Kipalestina kwa "ugaidi" katika mahakama za kifashisti za utawala wa Kizayuni, ni kitendo cha kusababisha mvutano na uhalifu ndani ya mfumo wa mauaji ya halaiki na utakaso wa kupangwa ambao utawala unafanya dhidi ya taifa la Palestina.

Kulingana na taarifa hiyo, sheria hii inafichua asili ya utawala wa Kizayuni, ambao umejengwa juu ya ubaguzi wa rangi na udhalimu, na inathibitisha kuwa taasisi zake zote, ikiwemo Knesset na mfumo wake wa mahakama, ni zana za uhalifu zinazotumiwa kuwanyanyasa taifa la Palestina.

Jihad ya Kiislamu inaongeza kuwa wakati taasisi za usalama za utawala wa Kizayuni, jeshi na walowezi wanapoua taifa la Palestina bila kuulizwa au kuhukumiwa, wavamizi, kupitia jaribio la kupitisha sheria hii, wanataka kuunda mfumo wa kisheria wenye pande mbili katika Ukingo wa Magharibi ambao unawahukumu Wapalestina na kuwapa walowezi na wavamizi kinga kamili.

Taarifa hiyo, huku ikipongeza taarifa na misimamo ya taasisi na serikali ambazo zimekemea tabia hii mpya ya uhalifu, ilitaka kuchukuliwa kwa hatua kubwa za kudhibiti uhalifu huu unaoongezeka na kufunguliwa mashtaka kwa mawaziri wa baraza la mawaziri la Kizayuni na wanachama wa Knesset ambao walipiga kura kuunga mkono kupitishwa kwa uhalifu huu, ili wahukumiwe katika mahakama za kimataifa kwa tuhuma za kuchochea kutenda uhalifu wa kivita.

Jihad ya Kiislamu ilisisitiza: Wafungwa wa taifa letu katika magereza ya wavamizi ni amana juu ya mabega ya taifa, na vikosi vya Muqawama havitahifadhi jitihada au njia yoyote kuwaachilia. Tunaliomba taifa letu liliongeze aina zote za Muqawama dhidi ya utawala huu, ambao ufisadi wake wa kimaadili na asili yake isiyo ya kibinadamu inazidi kuonekana wazi kila siku.