Eslami: Iran unatembea kwenye mipaka ya elimu sambamba na nchi zenye uwezo mkubwa wa nyuklia

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Mohammad Eslami alasiri ya Jumamosi wakati wa hafla ya uzinduzi wa Kituo cha Tiba ya Plasma katika Hospitali ya Shahid Mohammadi huko Bandar Abbas, akisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefikia mafanikio makubwa ya kisayansi licha ya uasi wa maadui, alisema: Vijana wa nchi leo, kwa kuamini uwezo wao, wameweka Iran kwenye mpaka wa elimu, na teknolojia kama vile tiba ya plasma, kuondoa chumvi kwenye maji, na suluhisho mpya za kilimo zinatengenezwa kwa uwezo wa ndani.

Makamu wa Rais, akielezea juhudi kubwa za kuzuia maendeleo ya kisayansi ya Iran, alisema: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya uadui uliokuwepo dhidi yake na uasi uliofanywa na maadui, imeweza kufikia ukuaji wa kushangaza.

Akisema kwamba mataifa yenye mamlaka hayavumilii uwepo wa nchi zingine kwenye mpaka wa elimu, aliongeza: Waamerika na Trump mwenyewe hawakubali nchi kuwekwa kwenye mpaka wa elimu, na pia wanadhani kwamba matumizi ya rasilimali za hidrokaboni na madini ni haki yao.

Eslami alisisitiza: Mapinduzi ya Kiislamu yalikuwa mwisho wa mtazamo wa unyonyaji wa mataifa yenye mamlaka kuelekea Iran, kwa sababu katika karne zilizopita walikuwa wameielekeza nchi kwenye kujidharau na kujiweka mbali na njia ya ustawi.

Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki, akielezea maendeleo ya kiteknolojia ya nchi, alisema: Leo, kwa juhudi za vijana, bidii na jitihada za wataalam wa Shirika la Nishati ya Atomiki, Iran inatembea kwenye mpaka wa elimu. Hii ni kweli kwamba kuamini uwezo kumeiweka Iran katika viwango vya kuongoza.

Eslami aliongeza: Iran imechukua hatua muhimu katika maeneo ya afya na usalama wa chakula na ina mipango mikubwa inayoendelea ya kukabiliana na uhaba wa maji na kilimo cha chumvi.

Makamu wa Rais, akielezea maendeleo ya matumizi ya teknolojia ya nyuklia, haswa katika maeneo ya afya na mazingira, alisema: Tumetumia teknolojia ya nyuklia katika eneo la kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari, na leo teknolojia ya plasma inapanuliwa kama zana madhubuti katika mazingira, afya, kilimo, na usalama wa chakula.

Eslami, akisisitiza kwamba "plasma baridi" ina wigo mpana wa athari, aliongeza: Shirika la Nishati ya Atomiki limefanya maendeleo ya teknolojia hii kuwa kipaumbele chake, na uwezo wake unapanuliwa katika vituo vya matibabu na sekta mbalimbali za kiuchumi.