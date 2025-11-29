Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Youm, wanajeshi wa Kizayuni ambao jana waliwaua raia wasiopungua 20 wa Syria katika shambulio dhidi ya eneo la Beit Jinn, viungani mwa Damascus, leo walijaribu kuboresha sura yao kwa kufanya kitendo cha unafiki kwa kuingia kusini mwa nchi.

Shirika la Syria la Haki za Binadamu lilitangaza kuwa wanajeshi wa Kizayuni waliokuwa wameingia katika kijiji cha Al-Ashsha kilicho viungani mwa Quneitra walikusudia kutoa vifurushi vya misaada kwa wakazi wa eneo hilo, lakini walikabiliwa na upinzani kutoka kwa raia wa Syria na kuondoka eneo hilo.

Hii inakuja wakati ambapo jana pia, baada ya shambulio la wanajeshi wa Kizayuni dhidi ya Beit Jinn, watu wa Syria walifanya maandamano ya kupinga Uzayuni na kupiga nara dhidi ya utawala huo.