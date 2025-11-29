Hamas Yaitaja Novemba 29 Kuwa Siku ya Kuongeza Harakati za Wananchi Dhidi ya Uhalifu wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la Palestina la Shahab, Harakati ya Hamas ilitoa taarifa katika Siku ya Kimataifa ya Mshikamano na Watu wa Palestina, ikitaka kuongezeka kwa harakati za kimataifa dhidi ya uvamizi na vitendo vyake vya uhalifu dhidi ya watu na ardhi ya Palestina, na kuimarisha aina zote za mshikamano na kadhia ya haki na haki halali za Palestina za uhuru na kujitawala.

Katika taarifa hiyo, Hamas ilipongeza harakati za wananchi duniani kote kwa mshikamano na watu wa Palestina na kuthamini misimamo rasmi na ya wananchi inayounga mkono kadhia yao ya haki.

Taarifa hiyo ilitaka kuunganisha juhudi na kuunga mkono mapambano ya watu wa Palestina hadi mwisho wa uvamizi, na kuzitaka jamii za Umma wa Kiislamu na watu huru duniani kuiona Jumamosi, Novemba 29, kama Siku ya Kimataifa ya kufufua shughuli za harakati za wananchi duniani kote dhidi ya uvamizi wa Kizayuni na uhalifu wake, ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika Ukanda wa Gaza, na kuongezeka kwa ugaidi katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem inayokaliwa.