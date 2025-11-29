Mbunge wa Lebanon: Sisi si Wapenda Vita lakini Hatutawahi Kusalimu Amri kwa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Manar, Hassan Fadlallah, mwanachama wa kundi la wabunge linalohusishwa na Hizbullah ya Lebanon, alisisitiza: “Hatutaki vita, lakini hatutakubali kamwe kusalimu amri kwa adui. Haturuhusu Lebanon kusalimu amri chini ya jina au kauli mbiu yoyote.”

Aliongeza: “Je, inawezekana kuuza Lebanon kwa adui Mzayuni na kuacha enzi kuu, uhuru na heshima yetu? Wakati nchi zinakabiliwa na hali ngumu haimaanishi kwamba zina nia ya kujisalimisha. Hali hizi zinaweza kushindwa kwa umoja wa ndani.”

Fadlallah alibainisha: “Tunaona uvamizi wa adui dhidi ya Lebanon kila siku, lakini Wazayuni hawatakuwa na uwezo wa kuvunja utawala wetu. Israel inataka kutoruhusu Walebanon kurudi nyumbani kwao katika maeneo ya mpakani. Ikiwa upinzani na watu kama hao hawangekuwepo Lebanon, adui Mzayuni angekuwa amevamia ardhi yetu. Tel Aviv ilikusudia kutufukuza kutoka Kusini mwa Lebanon na kuanzisha makazi katika eneo hili.”