Madai ya Haaretz kuhusu ujumbe kutoka Saudi Arabia kwa Tel Aviv

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Middle East Online, gazeti la lugha ya Kiebrania Haaretz limedai kwamba Saudi Arabia imetuma ujumbe kwa utawala wa Kizayuni kwamba kuanzisha uhusiano wa kawaida hakutatokea mpaka Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo, aendelee kubaki madarakani.

Ripoti hiyo inasema kuwa Riyadh inamwona Netanyahu na muundo wa baraza lake la mawaziri kama kizuizi cha kuendelea na njia ya kuanzisha uhusiano wa kawaida. Kwa hivyo, inadaiwa kuwa maoni ya Saudi Arabia ni kuendelea na njia ya kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni iwapo waziri mkuu wa utawala huo atabadilika.

Hii inakuja wakati ambapo hapo awali iliripotiwa kwamba Saudi Arabia ilifunga suala hilo na kuundwa kwa serikali ya Palestina.

Kati ya nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa, serikali 160 zimeitambua nchi ya Palestina.