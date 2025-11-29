Uturuki Yakosoa Vikali Mashambulizi ya Israel Huko Beit Jinn Nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Today, kufuatia miitikio ya kikanda na kimataifa kwa shambulio katili la utawala wa Kizayuni dhidi ya mji wa Beit Jinn viungani mwa Damascus, Oncu Kocali, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki, alitangaza kuwa mashambulizi ya Tel Aviv dhidi ya Syria yanafanywa kwa lengo la kuzuia juhudi za serikali na watu wa Syria za kurejesha usalama na yanakiuka mamlaka na utimilifu wa eneo la nchi hiyo.

Alisema kuwa, huku tukikaribia kumbukumbu ya Desemba 8 (wakati wa kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad), na wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inatamani utulivu nchini Syria, Tel Aviv imeonyesha tena mbinu yake ya uharibifu kwa uchokozi dhidi ya mji wa Beit Jinn viungani mwa Damascus.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki alisisitiza kwamba licha ya kutokuwepo kwa tishio lolote kutoka Syria dhidi ya Israel, hatua za kijeshi za Wazayuni zinakiuka mamlaka na utimilifu wa eneo la nchi hiyo, zinaweka raia hatarini na kudhoofisha utulivu wa kikanda.

Afisa huyo wa Uturuki alisisitiza juu ya umuhimu wa kusitisha uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria, ambao unafanywa kwa lengo la kuzuia juhudi za nchi hiyo za kuhakikisha usalama, ustawi na amani ya umma, na alitangaza kuwa jumuiya ya kimataifa ina jukumu katika eneo hili.