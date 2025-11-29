Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Marekani la New York Times liliandika katika ripoti kwamba: Kujiuzulu kwa Andriy Yermak, Mkuu wa Ofisi ya Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, kunaweza kufanywa kwa lengo la kuzuia kura ya kutokuwa na imani dhidi ya serikali katika bunge la Ukraine.

New York Times, ikinukuu vyanzo vyenye ujuzi, iliandika kwamba Yermak huenda "alikubali kujitoa mhanga" ili kuzuia kupitishwa kwa kura ya kutokuwa na imani. Hata hivyo, bado haijabainika ikiwa hatua hii itatosha kudhibiti mgogoro wa kisiasa unaoendelea; kwa sababu iwapo kura ya kutokuwa na imani itapitishwa, Baraza lote la Mawaziri la Zelenskyy litalazimika kujiuzulu.

Kulingana na ripoti hiyo, hakuna kiongozi yeyote mwenye ushawishi wa vyama vya siasa vya Ukraine ambaye ameomba kujiuzulu kwa Zelenskyy hadi sasa, kwa sababu katika hali ya sheria ya kijeshi, uchaguzi haufanyiki.

Mnamo Novemba 10, Ofisi ya Kitaifa ya Kupambana na Rushwa ya Ukraine (NABU) na Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Maalum wa Kupambana na Rushwa (SAPO) nchini humo, ambazo ziko huru kutoka Ofisi ya Zelenskyy, zilianzisha uchunguzi kuhusu mtandao mkubwa wa rushwa katika sekta ya nishati unaojulikana kama "Operation Midas." Ukaguzi ulifanyika katika kampuni ya Energoatom na makazi ya mfanyabiashara Timur Mindich na waziri wa nishati wa wakati huo German Galushchenko. Kulingana na matokeo ya awali, takriban dola milioni 100 zilifujwa kupitia mtandao huu.

NABU pia ilichapisha baadhi ya mazungumzo yaliyorekodiwa kutoka kwenye nyumba ya Mindich ambayo yalionyesha mazungumzo yanayohusiana na rushwa. Mnamo Novemba 17, ripoti zilitolewa zikidai kwamba jina la Andriy Yermak huenda lilitajwa katika faili chini ya jina bandia la "Ali Baba".

Kufichuliwa kwa faili hii kulisababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa nchini Ukraine, na bunge lilifungwa kwa siku kadhaa, na idadi ya wabunge, hata kutoka chama tawala cha "Servant of the People," waliomba kufukuzwa kwa Yermak. Mnamo Novemba 28, iliripotiwa pia kwamba vyombo vya kupambana na rushwa vilikuwa vikifanya ukaguzi katika nyumba na ofisi ya Yermak; jambo ambalo alithibitisha kibinafsi. Masaa machache baadaye, Zelenskyy alitangaza kwamba Yermak amewasilisha rasmi barua yake ya kujiuzulu.