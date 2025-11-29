Mlipuko Mpya Huko Kyiv; Umeme Kukatika katika Mji Mkuu wa Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Youm, sauti za milipuko mipya zilisikika leo asubuhi huko Kyiv, mji mkuu wa Ukraine, na maeneo jirani, na ving'ora vya tahadhari vililia katika maeneo haya.

Maafisa wa Ukraine pia waliripoti kukatika kwa maji na umeme katika baadhi ya maeneo ya Kyiv.

Wizara ya Nishati ya Ukraine pia ilitangaza kuwa umeme kwa zaidi ya wakazi 600,000 wa mji mkuu na maeneo jirani umekatika baada ya milipuko na mashambulizi haya ya Urusi.

Asubuhi ya leo, shirika la habari la Reuters, likinukuu maafisa wa Ukraine, lilitangaza kwamba ndege zisizo na rubani za Urusi zilishambulia maeneo mawili katika jiji hilo.