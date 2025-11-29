Witkoff: Mpango wa Amani wa Marekani kwa Ukraine Utazuia Vita vya Baadaye

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Marekani la Wall Street Journal likinukuu Steve Witkoff, Mwakilishi Maalum wa Rais wa Marekani kwa masuala ya Ukraine, liliandika: Iwapo mpango wa amani wa Washington utakubaliwa, mpango huu unaweza kuzuia kutokea kwa migogoro mipya na kuweka mazingira kwa Marekani, Urusi na Ukraine kuwa washirika wa kibiashara.

Witkoff alieleza matumaini kwamba nchi hizo tatu, Marekani, Urusi na Ukraine, hatimaye zitaweza kuanzisha uhusiano thabiti wa kiuchumi.

Kabla ya hapo, Marekani ilikuwa imewasilisha mpango wa vipengele 28 vya kumaliza vita vya Ukraine; mpango ambao ulikabiliwa na athari kali kutoka Kyiv na baadhi ya washirika wake wa Ulaya, na juhudi za kuupitia upya zilianza. Marekani na Ukraine zilifanya mashauriano kuhusu mpango huu mnamo Novemba 23 mjini Geneva. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ukraine, pande hizo mbili zimekubaliana juu ya sehemu kubwa ya mapendekezo lakini vipengele vichache vimesalia kwa ajili ya kujadiliwa katika mkutano ujao wa Marais wa Marekani na Ukraine; mkutano ambao bado haujapangwa tarehe yake.

Donald Trump pia alitangaza Jumanne kwamba toleo jipya la mpango huo limepunguzwa kutoka vipengele 28 hadi 22.