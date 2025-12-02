Sardar Naqdi: Iran Ilishinda Magharibi Nzima

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna, Jenerali Meja "Mohammad Reza Naqdi," Mshauri wa Kamanda Mkuu wa Sepah, akizungumza katika sherehe ya 16 ya Usiku wa Ashura iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Viwanda, alisema: "Kukusanyika kwa mashahidi ni mahali pa juu zaidi, na cheo cha juu kabisa cha ubinadamu na imani ni 'Uhakika' (Yaqin)."

Alielezea umuhimu wa uhakika katika jamii ya Kiislamu na kuongeza: "Uhakika ni daraja la juu kabisa ambalo mwanadamu hufikia, na daraja la shahidi pia ni daraja la uhakika; shahidi anatoa kwa kujua kila kitu alichonacho, kwa sababu anajua kwamba ulimwengu wa viumbe si huu tu ulimwengu wa kimaada; bali pia ana ulimwengu wa kiroho na wa milele mbele yake."

Mshauri wa Kamanda Mkuu wa Sepah alikumbusha: "'Ujuzi wa Uhakika' (Ilm al-Yaqin) na 'Ukweli wa Uhakika' (Haqq al-Yaqin) ni daraja za juu kabisa za imani, na shahidi amefikia nafasi hizi; pia shahidi anatazama Uso wa Mwenyezi Mungu (Wajh-Allah), na kwa tone la kwanza la damu linalomwagika kutoka kwake, dhambi zake zote zitasamehewa."

Akieleza kuwa hoja (Hujjah) iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu na kwamba lazima tuwe na uhakika juu ya hoja ya Mwenyezi Mungu, alisema: "Watu wenye heshima zaidi wanatamani kuwa mashahidi, na ikiwa tunataka kuwa karibu na mashahidi, lazima tuongeze nguvu ya uhakika wetu."

Sardar Naqdi alisema: "Kuamka ni zao la damu ya shahidi, na kwa ushahidi wake, ameamsha, ameweka macho, na kuusukuma jamii mbele."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Mshauri wa Kamanda Mkuu wa Sepah, akirejelea simulizi za kihistoria kuhusu nguvu za Mungu, alisema: "Hata kama nguvu zote zingekusanyika kufanya jambo, lakini Mwenyezi Mungu asitake, hawataweza hata kutengeneza vifaa vidogo zaidi."

Pia, akisema kwamba Iran ilisimama kwa nguvu zake zote katika vita vya siku 12 dhidi ya vita vikali na vita vya kielektroniki vya adui, aliongeza: "Katika vita hivi, tuliipiga pua ya adui kwenye ardhi; zaidi ya hayo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya uwezo wote wa kijasusi, upelelezi, vyombo vya habari, na uwanjani wa maadui, ilishinda utawala wa Kizayuni na washirika wake, yaani, Magharibi nzima (Marekani, Uingereza, Ufaransa, n.k.)."

Sardar Naqdi alikumbusha: "Leo, waonevu wa dunia wanawafanya wasio na hatia kuwa mashahidi, na damu ya mashahidi imekuwa ndio chachu ya kuamsha eneo. Katika eneo ambalo baadhi ya nchi za Kiarabu zilijisalimisha kwa adui wa Kizayuni na Israeli ilisonga mbele hadi Beirut kwa kipindi fulani; baraka za damu ya mashahidi zilisababisha Hizbullah na Hamas kufanya ushindi tena na tena katika vita dhidi ya adui wa Kizayuni."

Mshauri wa Kamanda Mkuu wa Sepah alisema: "Leo, kauli mbiu ambazo zilitolewa kwa muda mrefu katika Sala zetu za Ijumaa zimeenea kutoka Mashariki ya Asia hadi Magharibi ya Ulaya; pia, huko New York, ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya utawala na ushawishi wa Wazayuni, kuna meya anayetaka kumkamata Netanyahu; kwa hiyo, nguvu za kishetani zijue kwamba dunia inabadilika, ishara zao za nje kuhusu demokrasia hazina athari tena, na faili ya nguvu hizi dhalimu inafungwa."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, aliona uwezekano wa vita na utawala wa Kizayuni kuwa mdogo sana na kuongeza: "Nina shaka sana kwamba Amerika na utawala wa Kizayuni watathubutu kushambulia tena; kwa sababu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilionyesha nguvu zake kwa Wazayuni katika vita vya siku 12; lakini ikiwa kutakuwa na shambulio la pili, jibu letu litakuwa imara na tutashinda katika vita na adui."

Sardar Naqdi alisisitiza: "Adui katika masuala yote ni dhaifu sana na dhaifu zaidi kuliko tunavyofikiri; kwa mfano, manowari tano za Marekani zilipata mashambulizi makali ya makombora kutoka Yemen na kuondoka eneo hilo."

Mshauri wa Kamanda Mkuu wa Sepah, akielezea uwezo wa kijeshi wa Iran na udhaifu wa maadui, alisema: "Wazayuni wamedhoofika sana na wako kwenye hatihati ya kuangamia; kama tulivyoona katika vita vya siku 12, Iran ilisimama imara dhidi ya adui na kwa mashambulizi yake ya makombora, iliilazimisha utawala wa Kizayuni kujisalimisha."