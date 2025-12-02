Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, msemaji wa vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa Kusini mwa Lebanon, vinavyojulikana kama UNIFIL, alitangaza kwamba vikosi hivi havijarekodi shughuli zozote za kijeshi kutoka kwa Hizbullah au vitendo vinavyoitwa haramu katika maeneo yao ya operesheni katika mwaka uliopita.

Hili linatokea wakati ambapo utawala wa Kizayuni unaendeleza mashambulizi yake ya angani na ardhini dhidi ya Lebanon kwa kisingizio cha shughuli za kijeshi za Hizbullah. Wakati Hizbullah inazingatia masharti ya usitishaji vita uliosainiwa na Tel Aviv, Wazayuni wanatumia visingizio mbalimbali kuanzisha vita dhidi ya Lebanon.

Msemaji wa vikosi vya UNIFIL pia aliongeza kuwa Umoja wa Mataifa umeanza mchakato wa kupunguza idadi ya vikosi hivi nchini Lebanon kwa asilimia 25.

Alisema kuwa sababu ya hatua hii ni kupunguzwa kwa bajeti iliyotengwa kwa vikosi hivi, na inatarajiwa kuwa mchakato huu utakamilika kufikia mwanzoni mwa mwaka ujao wa kalenda.

Ikumbukwe kwamba UNIFIL hapo awali ilitangaza kwamba utawala wa Kizayuni ulikiuka anga na ardhi ya Lebanon zaidi ya mara 10,000 katika kipindi cha miezi 12 iliyopita.