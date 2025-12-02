Kuendelea kwa Operesheni za Vikosi vya Iraq dhidi ya Mabaki ya Daesh Magharibi mwa Nchi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu WAA (Shirika la Habari la Iraq), vikosi vya Iraq, katika operesheni ya ujasusi iliyofanikiwa ndani ya jangwa la Al-Anbar, vilishambulia moja ya maficho ya zamani ya kundi la kigaidi la Daesh katika eneo la Al-Qaim na kugundua na kukamata kiasi cha silaha na risasi huko.

Usimamizi wa Idara ya Ujasusi wa Kijeshi ya Iraq ulitoa taarifa ukisema: "Katika kuendeleza mbinu iliyowekwa na Usimamizi wa Ujasusi wa Kijeshi kwa ajili ya kutekeleza operesheni za ujasusi, Idara ya Ujasusi na Usalama ya Kikosi cha Saba cha Askari wa Miguu iliweza kushambulia na kuvamia moja ya maficho ya kundi la kigaidi la Daesh, ambayo yalitumiwa kabla ya ukombozi wa miji kutoka kwao, katika eneo la Al-Qaim huko Al-Anbar."

Taarifa hiyo ilionyesha kwamba ndani ya maficho hayo, risasi nyingi na silaha chakavu ziligunduliwa na kukamatwa, na silaha hizi na vifaa viliharibiwa papo hapo na Kikosi cha Wahandisi wa Kikosi hicho.