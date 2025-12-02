Marekani Yaanzisha Hatua za Kufanya Iraq Isiwe Salama

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Maalouma, chanzo cha usalama katika mkoa wa Al-Anbar kilitangaza kwamba mchakato wa kuhamisha wanachama wa Daesh (IS) na familia zao kutoka kambi ya Al-Hol nchini Syria kwenda kambi ya Al-Jadaa katika mkoa wa Ninawa umeanza tena chini ya shinikizo la Marekani na kwa ushirikiano wa siri na watu wanaohusishwa na Al-Joulani.

Aliongeza kuwa serikali ya Baghdad haipaswi kusalimu amri kwa shinikizo hizi. Hivi sasa, watu 840 wamehamishwa kutoka kambi ya Al-Hol, ambao wengi wao ni familia za viongozi wa Daesh; wale ambao mikono yao imejaa damu ya vikosi vya usalama vya Iraq.

Chanzo hicho kilisema kwamba lengo la Marekani kwa hatua hii ni kutikisa utulivu na usalama wa Iraq. Miongoni mwa watu hawa, kuna watu hatari wanaotafutwa na wanafanya kazi kama bomu la muda nchini Iraq.