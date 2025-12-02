Kulingana na Shirika la Habari la Abna, tovuti ya Ulaya ya "Politico Europe" ilinukuu wanadiplomasia wawili wakuu wa Ulaya na kuandika: Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umepinga mpango wa Umoja wa Ulaya wa kutumia mali za Urusi zilizozuiliwa (frozen assets) kwa ajili ya kufadhili mkopo wa ujenzi upya kwa Ukraine.

Kulingana na ripoti hiyo, wakati wa majira ya joto na wakati wa mkutano wa David O'Sullivan, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya kwa masuala ya vikwazo, na maafisa wa Marekani huko Washington, maafisa wa Marekani walimwambia waziwazi kwamba mpango wao ni kurudisha mali hizi kwa Urusi baada ya kusainiwa kwa makubaliano yoyote ya amani.

Politico Europe iliandika: Matamshi ya maafisa wa Marekani yanaonyesha upinzani wa Washington dhidi ya Ulaya kutumia mali za Urusi zilizozuiliwa kutoa msaada wa moja kwa moja kwa Ukraine na wasiwasi wa Marekani kuhusu athari za rasilimali hizi kwenye mahusiano na Moscow.

Wazo la kutumia mali za Urusi zilizozuiliwa katika nchi za Magharibi lilitolewa na Umoja wa Ulaya kwa ajili ya msaada wa kifedha kwa Ukraine na lilijumuisha mkopo wa euro bilioni 140 wa kusaidia Kyiv katika miaka miwili ijayo. Upinzani wa Marekani unaweza kukabili mchakato wa mpango huu wa Ulaya na changamoto kubwa.

Hapo awali, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ubelgiji, Maxime Prévot, pia alikuwa ametangaza katika mahojiano na Politico kwamba uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kutoa mkopo kwa Kyiv kwa kutumia mali za Urusi zilizokamatwa unaweza kuharibu juhudi za kutatua mzozo wa Ukraine.

Mazungumzo ya amani ya Ukraine yaliyosimamiwa na Marekani bado hayajaweza kutatua tofauti kati ya pande hizo mbili katika uwanja wa uwekaji mipaka. Moscow na Washington zinazishutumu nchi za Ulaya kwa kuhujumu mazungumzo hayo.