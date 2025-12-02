Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Brandon Weichert, Mhariri Mwandamizi wa jarida la Marekani "The National Interest," aliandika katika ripoti: "Uchumi wa Ujerumani umedhoofika sana kufuatia vikwazo vya EU dhidi ya Urusi na athari za vita vya Ukraine."

Weichert alitathmini athari ya kurudi nyuma (backlash) ya vikwazo na kusimamishwa kwa mradi wa bomba la gesi la Nord Stream 2 kama sababu za kupungua kwa kiasi kikubwa kwa nguvu ya viwanda ya Ujerumani baada ya vita vya Ukraine.

Mhariri Mwandamizi wa The National Interest aliandika: "Vita vya Ukraine, pamoja na kuongezeka kwa bei ya nishati, vimeleta mvutano wa kiuchumi na kisiasa ndani ya Umoja wa Ulaya. Maendeleo haya yameongeza wasiwasi kuhusu utulivu wa kiuchumi wa kanda hiyo na uwezo wa ushindani wa viwanda vya Ujerumani."

Weichert aliongeza: "Kuendelea kwa vikwazo na utegemezi wa uagizaji wa nishati kutoka nje kunaweza kuleta matatizo makubwa kwa uchumi wa Ujerumani katika miaka ijayo na kuuweka Umoja wa Ulaya katika changamoto katika kupitisha sera za pamoja za kiuchumi na kiusalama."

Mwandishi wa makala hii alisisitiza kuwa matokeo ya vita vya Ukraine na vikwazo, zaidi ya uchumi, pia yamechochea migogoro ya kisiasa ndani ya Umoja wa Ulaya.

Nord Stream 2, ambayo hapo awali ilikidhi sehemu kubwa ya mahitaji ya nishati ya viwanda ya Berlin, sasa imesimamishwa, na kuibadilisha na vyanzo vingine kunaweka shinikizo kubwa la kiuchumi kwa uchumi wa Ujerumani.