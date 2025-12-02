Pendekezo Lisilo la Kawaida la Sudan la Kutoa Nafasi ya Kimkakati kwa Urusi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Nashra, gazeti la Marekani Wall Street Journal liliandika katika ripoti kwamba serikali ya kijeshi ya Sudan imeipendekezea Urusi ujenzi wa kambi yake ya kwanza ya wanamaji barani Afrika na kuanzisha nafasi ya kimkakati isiyo ya kawaida inayotazama njia muhimu za biashara katika Bahari Nyekundu.

Kulingana na maafisa wa Sudan, ikiwa makubaliano haya yatafanyika, yataleta faida ya kimkakati kwa Moscow, ambayo inajaribu kuimarisha uwepo wake barani Afrika. Maendeleo haya ni tukio la kutia wasiwasi kwa Marekani, ambayo inataka kuzuia Urusi na China kudhibiti bandari za Afrika.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa, kulingana na pendekezo la miaka 25 ambalo serikali ya kijeshi ya Sudan iliwasilisha kwa maafisa wa Urusi Oktoba mwaka jana, Moscow itakuwa na haki ya kuweka hadi askari 300 na kutia nanga hadi meli nne za kivita – zikiwemo meli za nyuklia – huko Port Sudan au kituo kingine kwenye Bahari Nyekundu ambacho bado hakijabainishwa.

Pia, Kremlin itapata taarifa za ndani kuhusu makubaliano ya madini yenye faida nchini Sudan, mtayarishaji wa tatu kwa ukubwa wa dhahabu barani Afrika. Kwa njia hii, Moscow itapata nafasi nzuri kutoka eneo la Port Sudan ya kufuatilia trafiki ya baharini ya Mfereji wa Suez, kama njia fupi kati ya Ulaya na Asia ambayo inapitisha takriban 12% ya biashara ya dunia.

Kulingana na gazeti hili la Marekani, vyanzo vya Sudan vilitangaza kwamba badala ya kuruhusu matumizi ya muda mrefu ya ardhi ya Sudan na vikosi vya Urusi, Moscow inapaswa kuipa Sudan mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya Urusi na silaha nyingine kwa bei za upendeleo wakati Baraza la Kijeshi la Sudan liko vitani katika vita vya wenyewe kwa wenyewe.

Afisa mmoja wa jeshi la Sudan aliliambia Wall Street Journal kwamba Sudan inahitaji usambazaji wa silaha mpya, lakini kufanya makubaliano na Urusi kunaweza kuleta matatizo na Marekani na Umoja wa Ulaya.