Meja Jenerali Pakpour: Vita Mseto vya Adui Vilishindwa kwa Kuungana kwa Taifa na Hekima ya Uongozi

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa ABNA, Meja Jenerali Mohammad Pakpour alizungumza asubuhi ya leo kwenye mkutano wa “Askari wa Zama za Kufichuliwa” uliofanyika kwa hafla ya Siku ya Wanafunzi na kuadhimisha mashahidi wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Imam Hussein (AS), akisema: "Adui alipanga kwamba baada ya mabomu kurushwa kwenye vituo vya kijeshi na kuuawa kishahidi kwa makamanda waandamizi siku ya tatu ya vita, vikosi vya silaha vingeingia kutoka mipakani wakati huo huo, na kwa kuamilisha vipengele vya ndani, kuzua ghasia za kitaifa na kupelekea nchi kuanguka."

Aliongeza: "Netanyahu alitangaza wazi siku ya tatu ya vita kwamba 'Tumeanza kazi, na watu wa Iran wanapaswa kuamua wajibu wao,' lakini taifa la Iran, kwa mshikamano wa mfano na msaada thabiti kwa vikosi vya jeshi, lilifanya wazi wajibu wake na wa waungaji mkono wake."

Kamanda Mkuu wa IRGC, akirejelea kuuawa kishahidi kwa makamanda wakuu, mashahidi Salamī, Rashīd, Bāgherī, na Hājīzādeh, alibainisha: "Adui alifikiri kwamba kuuawa kishahidi kwa makamanda hawa kungepelekea kuanguka kwa muundo wa ulinzi na operesheni wa Iran, lakini Kamanda Mkuu wa Vikosi Vyote aliteua warithi ndani ya masaa machache, na pengo lililotokea lilitatuliwa mara moja."

Meja Jenerali Pakpour alisisitiza: "Saa mbili tu baada ya mimi kuteuliwa kuwa Kamanda Mkuu wa IRGC, operesheni nzito ya kulipiza kisasi ilianza. Adui alitarajia jibu kutoka Iran kwa makombora yasiyozidi 10, lakini jioni ya siku hiyo hiyo ya kwanza, mawimbi mazito ya ndege zisizo na rubani na makombora yalifyatuliwa, na katika siku zilizofuata, operesheni sahihi na za kuangamiza ziliendelea."

Alitaja shambulio la Marekani kwenye vituo vya Natanz na Fordo katika siku za mwisho za vita na kusema: "Kabla ya sisi kujibu vituo vya Marekani, nchi nyingi ziliingilia kati kuzuia hatua ya Iran, lakini tulitangaza kwamba kwa kila bomu lililomwagwa juu ya Iran, tutarusha makombora kwenye vituo vya Marekani, na tulifanya hivyo. Kituo cha Al Udeid, kituo muhimu zaidi cha anga cha Marekani katika eneo hilo, kilipigwa na makombora 14."

Kamanda Mkuu wa IRGC alisisitiza: "Masaa machache baada ya operesheni hii, Wamarekani walitangaza kwamba ikiwa Iran haitapiga tena, wao pia watasimama. Kwa hivyo, mpango wa pamoja wa Marekani na utawala wa Kizayuni ulianguka kabisa, na vita mseto vya adui vilikabiliwa na kushindwa kamili."