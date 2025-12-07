Qatar: Kutokea kwa Tatizo Lolote na Iran Kutahusisha Nchi Zote za Kanda

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Waziri Mkuu wa Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, alisisitiza katika hotuba yake ya leo: "Hakuna jitihada za kidiplomasia za kutatua suala la nyuklia la Iran zinazoendelea sasa. Kutokea kwa tatizo lolote na Iran kutakuwa na matokeo na athari kwa nchi za kanda."

Aliongeza: "Mahusiano yetu na Hamas yanarudi nyuma miaka 13 iliyopita kufuatia ombi la Marekani. Tulikabiliwa na ukosoaji na mashambulizi kutokana na mahusiano haya. Mawasiliano yetu na Hamas yalisababisha makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza na kuachiliwa kwa wafungwa. Msaada wetu ulikuwa kwa wakazi wa Ukanda wa Gaza, na si kwa harakati ya Hamas. Madai ya Qatar kuifadhili Hamas kifedha hayana msingi."

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani alisema: "Kushambulia nchi mpatanishi na mojawapo ya pande zinazozozana si maadili na haina maana. Mashambulizi ya Israeli dhidi ya Doha yalitokea wakati tulikuwa tukijaribu kuishawishi Hamas kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano."

Aliendelea: "Tutaendelea kutoa msaada wetu kwa taifa la Palestina lakini hatutawahi kujenga upya kile ambacho wengine wamekiharibu. Wakazi wa Gaza hawataki kuondoka kwenye ardhi yao, na hakuna mtu anayeweza kuwalazimisha."