Jalili: Nguvu ya Nyuklia ya Iran huamuliwa na Chuo Kikuu, Si Marekani

Kulingana na mwandishi wa ABNA, Saeed Jalili, akizungumza Jumapili mchana katika hafla ya kuadhimisha Siku ya Wanafunzi iliyofanyika katika Imamzadeh Abdullah (AS) huko Shahr-e Rey, alielezea tukio la 16 Azar (Desemba 7) na kusema: "Wanafunzi siku hiyo hawakuwa tu hawaelewi, bali walitabiri mustakabali mzuri na malengo ya juu."

Jalili alikumbusha: "Harakati hii yenye baraka na inayopenda uhuru ilijikita katika imani za kina za watu, na baada ya zaidi ya miongo saba, bado inaendelea kuonyesha athari zake."

Mwakilishi wa Kiongozi Muadhamu aliendelea kugusia hali ya mwaka 1332 (1953) na kusema: "Baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia, uwiano wa nguvu duniani ulikuwa umebadilika, na Magharibi, wakiwa wamelewa na ushindi vitani, walijiona kama watawala kamili wa ulimwengu."

Pia alitaja sambamba ya kipindi hiki na maendeleo huko Palestina na kusema: "Utawala wa Kizayuni ulikuwa unajaribu kuwafukuza Wapalestina kutoka ardhi yao katika miaka hiyo hiyo."

Jalili pia alisisitiza kuhusu masuala ya nyuklia ya nchi: "Nguvu ya nyuklia ya Iran huamuliwa na vyuo vikuu na vituo vya kisayansi nchini, na Marekani haina jukumu lolote katika maamuzi yetu."

Hotuba hii, iliyofanyika mbele ya wanafunzi na familia tukufu za mashahidi, ilikumbusha tena umuhimu wa jukumu la chuo kikuu na wanafunzi katika harakati za kijamii na uhuru wa kitaifa.