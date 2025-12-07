Yemen Yasababisha Hasara ya Dola Milioni 100 kwa Meli Maarufu ya Kivita ya Marekani

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Mayadeen, vyombo vya habari vya Kizayuni, vikimnukuu Jeshi la Wanamaji la Marekani, vimeripoti kwamba meli ya kubebea ndege ya "Harry S. Truman" imepata hasara ya kifedha yenye thamani ya dola milioni 100 wakati wa utume wake wa miezi minane.

Kulingana na ripoti hiyo, meli ya Truman inachukuliwa kuwa mojawapo ya meli muhimu na maarufu zaidi za Marekani, ambayo ilianza kutumika tangu mwaka 1998.

Meli hii ilishiriki katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen mnamo 2024 na ililengwa mara kwa mara na makombora ya vikosi vya silaha vya Yemen katika Bahari Nyekundu.

Hapo awali, jarida la Marekani la "National Interest" pia liliripoti kwamba meli ya kubebea ndege ya Marekani, Truman, haitatumwa kwenye utume wowote katika siku za usoni.

Ripoti hiyo ilisema: "Mchakato wa kujaza mafuta upya na ukarabati mkubwa wa meli hii, ambao utachukua miaka kadhaa, utaanza."

Jarida hilo lilisema kwamba Truman, iliyotumwa kupambana na Wayemeni, imekumbana na uharibifu mkubwa na inaelekea katika awamu ya ukarabati mkubwa.