Mkutano Unaokuja wa Hezbollah na Mwakilishi wa Papa nchini Lebanon

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Ahed, Ali Fayyad, mwanachama wa kundi la “Uaminifu kwa Upinzani” linalohusishwa na Hezbollah ya Lebanon, alisisitiza kwamba baada ya ujumbe wa chama hicho kwa Papa wakati wa ziara yake nchini Lebanon, mawasiliano kati ya pande hizo mbili yanaendelea, yakitegemea jukumu la Papa katika kupinga dhuluma na uchokozi dhidi ya nchi hiyo unaofanywa na wakoloni wa Kizayuni.

Aliongeza: "Mkutano umepangwa kufanyika kati ya wawakilishi wa Hezbollah na mwakilishi wa Papa nchini Lebanon. Hapo awali, mwakilishi wa Papa nchini humo alikuwa ametangaza kuwa atamfikishia Papa ujumbe wa Hezbollah, na mkutano utafanyika baada ya ziara ya Papa kukamilika."

Fayyad alisema: "Hezbollah inasisitiza juu ya kanuni zake za kuishi kwa amani kati ya watu wa Lebanon na umoja wao, pamoja na kuwepo kwa Wakristo nchini humo. Tunaiomba Vatican isimame pamoja na Lebanon katika hali ya kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni na shinikizo linaloendelea dhidi ya nchi hii."