Mkutano wa Siri Kati ya Netanyahu na Kiongozi Mmoja wa Uingereza huko Tel Aviv

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Quds, vyanzo vya lugha ya Kiebrania vimeripoti kuwa mkutano wa siri umefanyika kati ya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, na Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza, Tony Blair, huko Tel Aviv.

Kulingana na ripoti hiyo, mkutano huo ulifanyika kwa lengo la kujadili makubaliano kati ya nchi za Kiarabu na Netanyahu kuhusu kushiriki kwa Mamlaka ya Palestina katika mchakato wa kusimamia baadhi ya maeneo ndani ya Ukanda wa Gaza.

Vyanzo hivi viliongeza kuwa mpango huo uko katika hatua ya majaribio na kwamba mfululizo wa marekebisho lazima ufanyike ndani ya Mamlaka ya Palestina kulingana na matakwa ya Tel Aviv.

Hii inakuja wakati ambapo utawala wa Kizayuni haukuzingatia masharti ya makubaliano ya kwanza ya kusitisha mapigano huko Gaza na haukuacha mashambulizi yake dhidi ya ukanda huo.