Wenyeviti wa Mahakama Kuu ya Tel Aviv: Tunaelekea kwenye Kuanguka kwa Demokrasia

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu tovuti ya habari ya Russia Today, gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba Mwenyekiti wa sasa wa Mahakama Kuu ya utawala wa Kizayuni, Yitzhak Amit, na wenyeviti 3 wa zamani wa mahakama hiyo walionya kwamba Israeli inaelekea haraka kuelekea kwenye utawala wa kimabavu unaotegemea utawala wa mtu binafsi.

Katika hotuba yake kwenye mkutano wa Jumuiya ya Sheria ya Umma, Yitzhak Amit alielezea hali ya sasa ya utawala wa Kizayuni kama "upungufu wa demokrasia" na alionya dhidi ya "juhudi zilizopangwa na kuratibiwa za kususia vikao vya mahakama na kuvuruga kazi yake."

Kwa upande mwingine, Aharon Barak, Mwenyekiti wa zamani wa Mahakama Kuu ya utawala wa Kizayuni, pia alielezea hali hiyo kama "mbaya zaidi kuliko inavyoonekana" na akasema kwamba mgawanyo wa madaraka umepotea kabisa na kwamba Waziri Mkuu ana udhibiti kamili juu ya baraza la mawaziri na Knesset, na utawala umekuwa utawala wa mtu binafsi.

Barak alionya kwamba demokrasia haigeuki kuwa udikteta kwa usiku mmoja, bali huanguka polepole.

Esther Hayut, mwanamke wa kwanza kuongoza Mahakama Kuu ya utawala wa Kizayuni, pia alionya dhidi ya kurudi nyuma hatari katika sheria za mchezo wa kidemokrasia.

Uzi Vogelman, Mwenyekiti wa zamani wa Mahakama Kuu, pia alisisitiza kwamba marekebisho ya hivi karibuni ya sheria yanalenga kupunguza mamlaka ya Mwanasheria Mkuu na kuigeuza mfumo wa mahakama kuwa chombo mikononi mwa serikali.

Maonyo ya wenyeviti wa Mahakama Kuu ya utawala wa Kizayuni yanakuja katikati ya kuongezeka kwa mgogoro wa kisiasa na kisheria nchini Israeli.

Dan Halutz, Mkuu wa zamani wa Wafanyakazi wa Jeshi la utawala wa Kizayuni, pia alikuwa ameonya mara kwa mara kwamba utawala wa Kizayuni unaelekea kwenye njia hatari ya kuanguka kwa demokrasia.

Tamir Pardo, Mkuu wa zamani wa Mossad, pia alionya kwamba tabia ya baraza la mawaziri la sasa inadhoofisha misingi ya mfumo wa kidemokrasia.

Ehud Olmert, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, pia alielezea baraza la mawaziri la Netanyahu kama "baraza la mawaziri hatari zaidi katika historia ya utawala wa Kizayuni" na akasema kwamba maendeleo ya sasa ni kuanguka kwa makusudi kwa demokrasia na jaribio la kukusanya nguvu.