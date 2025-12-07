Majibu ya Waziri wa Ulinzi wa Venezuela kwa Vitisho vya Trump

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al Nashra, Waziri wa Ulinzi wa Venezuela alisisitiza katika hotuba yake ya leo: "Tutaitetea nchi yetu wakati wowote na popote ili kulinda uhuru na umoja wake."

Aliongeza: "Mafundisho ya kijeshi ya Venezuela hayatakubali kamwe maagizo ya kigeni au vitisho dhidi ya heshima ya nchi. Wanajeshi wamesimama katika mstari mmoja nyuma ya viongozi wa kisiasa wa nchi."

Jana usiku, Nicolás Maduro, Rais wa Venezuela, pia alitangaza: "Venezuela haiko peke yake, na hakuna mamlaka ya kifalme itakayoweza kunyamazisha sauti yetu."

Maduro pia alisema: "Kuona umoja wa mataifa ya ulimwengu katika kuunga mkono watu wa Venezuela wakati wa Siku ya Kimataifa ya Mshikamano nasi dhidi ya uchokozi wa Marekani ni tendo zuri."

Matamshi haya yalitolewa saa chache baada ya Wamerika kadhaa kuandamana Jumamosi usiku mbele ya Ikulu ya White House wakilaani uwezekano wa kuingilia kijeshi kwa Marekani nchini Venezuela.

Donald Trump, Rais wa Marekani, katika maoni yake ya hivi karibuni kuhusu madai ya shambulio dhidi ya magenge ya dawa za kulevya nchini Venezuela alisema: "Hivi karibuni tutaanza mashambulizi ya ardhini dhidi ya biashara ya dawa za kulevya."