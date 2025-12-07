Vitisho vya Trump Kuhusu Operesheni ya Nchi Kavu Dhidi ya 'Uuzaji Haramu wa Dawa za Kulevya'

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Al-Youm, Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika hafla katika Kituo cha Kennedy: "Tutaanzisha operesheni hiyo hiyo nchi kavu, ambayo tulianza dhidi ya uuzaji haramu wa dawa za kulevya baharini."

Aliongeza: "Tunajua kila kitu kuhusu wao. Tunajua wanaishi wapi."

Trump alidai kwamba kiwango cha uuzaji haramu wa dawa za kulevya kwenda Marekani kupitia baharini kimepungua kwa asilimia 94, na aliendelea: "Nataka kupata asilimia sita iliyobaki pia."

Marekani imefanya mashambulizi kadhaa katika Bahari ya Caribbean kwa kisingizio cha kupambana na uuzaji haramu wa dawa za kulevya na inatishia Venezuela.

Tangu Septemba iliyopita, vikosi vya Marekani vimezama angalau boti 20 katika eneo hilo na kusababisha vifo vya watu 80.